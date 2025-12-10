Nieuw positief hoofdstuk voor Het Indohuisje

Mijdrecht – Na een intensieve periode van herstel en opnieuw opbouwen openden Diana en Bas woensdag 3 december de deuren van hun Indonesische afhaaltoko Het Indohuisje opnieuw. In mei van dit jaar vond de feestelijke eerste opening plaats, waarna veel inwoners massaal de weg naar de nieuwe toko wisten te vinden. Hun langgekoesterde droom leek werkelijkheid geworden.

Maar amper een maand later, vrijdag 13 juni, sloeg het noodlot toe: een explosie veranderde de zaak in een ruïne en liet de eigenaren én de gemeenschap verslagen achter. Diana en Bas willen deze ingrijpende periode nu achter zich laten en richten zich vol energie en positiviteit op de toekomst.

Donderslag bij heldere hemel

De explosie riep veel vragen op bij inwoners en dat begrijpen Diana en Bas maar al te goed. “Die vragen hadden wij zelf ook”, opent Diana. “Alles waar we zo hard voor hadden gewerkt, was in één klap weg.” Voor de jonge ondernemers voelde het als een donderslag bij heldere hemel. “We zaten er echt wel even doorheen”, vult Bas aan. “Dit hadden we in onze slechtste dromen niet kunnen bedenken.”

Niet meer terugkijken

Ondanks dat ze nog maar net begonnen waren, bleek de steun uit de omgeving hartverwarmend. “Steunbetuigingen, medeleven, mensen die gewoon even langskwamen; het was precies wat we nodig hadden om door te zetten en onze uiteengespatte droom weer vorm te geven”, weet Diana. Die steun gaf hun de kracht om opnieuw te beginnen.

In ere hersteld

Het resultaat van hun inzet is duidelijk zichtbaar: met liefde, tijd, tranen en doorzettingsvermogen is Het Indohuisje volledig in ere hersteld. Het voelt als een tweede kans, en die grijpen ze met beide handen aan.

“Terugkijken heeft geen zin”, zegt Bas. “We hebben er enorm veel zin in om weer aan de slag te gaan. Na een grondige verbouwing straalt onze toko weer als nooit tevoren: fris, modern, gevuld met nieuwe energie, maar nog steeds met die vertrouwde Indonesische touch.”

Warme plek voor iedereen

Het Indohuisje heeft een complete make-over gekregen. De winkel is volledig opgeknapt met nieuwe wanden, vloeren, apparatuur en een nóg modernere uitstraling. Alleen het schilderij van een Oosterse marktscène -persoonlijk gekocht in Indonesië – bleef behouden en hangt nog steeds op zijn vertrouwde plek. Het prijkt nu als blikvanger op de buitengevel, aangeboden door Allinsign uit Mijdrecht.

Bas: “Onze basis is hetzelfde gebleven: warm, huiselijk en persoonlijk. Maar de winkel is mooier en praktischer geworden. Alles is opnieuw opgebouwd.” Diana: “We willen vooral een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt en kan genieten van onze authentieke Indonesische smaken.”

Veerkracht

De heropening staat symbool voor veerkracht, hoop en doorzettingsvermogen. Diana en Bas willen zich de komende periode vooral richten op rust, continuïteit en het bereiden van heerlijke gerechten voor hun klanten.

“Onze focus ligt nu op het creëren van een plek waar iedereen zich welkom voelt”, besluit Diana. “Een plek waar we met passie onze liefde voor de Indonesische keuken kunnen delen. De warmte en steun die we hebben gekregen, willen we graag teruggeven in onze maaltijden. Eten is liefde die je kunt proeven. Selamat Makan!”

Op de foto: Na een hectische periode openen Diana en Bas opnieuw de deuren. Foto: Peter Pos.