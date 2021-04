Nieuw platform voor jongeren: ikwilnuhulp.nl

Rijsenhout – Vijf studenten aan de Hogeschool van Amsterdam hebben een onlineplatform, genaamd ikwilnuhulp.nl, gelanceerd om jongeren te helpen met het vinden van de juiste instanties die hen kunnen helpen met mentale en fysieke problemen. Op deze manier willen Pim, Vinnie, Julian, Rogyera en Berry een maatschappelijk bijdrage aan dit urgente probleem leveren.

Op het nieuws is steeds vaker te zien dat jongeren door COVID-10 kampen met mentale en fysieke problemen. Hoewel het steeds drukker is bij instanties, zoals de Kindertelefoon en Veiligthuis, hebben veel jongeren nog steeds moeite om de juiste instantie te vinden door gebrek aan een centraal platform die hen van informatie voorziet. Ook de initiatiefnemers hoorden dit probleem steeds vaker in hun omgeving en besloten hier wat aan te doen.

Het platform is afgestemd aan de doelgroep om het serieuze probleem toch iets luchtiger te maken. Via hulpthema’s in het menu kunnen zij eenvoudig een lijst zien van instanties met hun profiel, wat zij doen, en waar zij jongeren mee kunnen helpen: www.ikwilnuhulp.nl