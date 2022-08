Nieuw monument Hells Fury geplaatst in Oosteinde

Aalsmeer – In Aalsmeer-Oost is afgelopen week het nieuwe herdenkingsmonument Hells Fury geplaatst. Het monument dat er eerder stond, is meerdere keren vernield. Daarom is besloten op zoek te gaan naar een andere uitvoering van het monument. Het nieuwe monument is van roestvrijstaal gemaakt, naar het oorspronkelijke ontwerp van Joop Kok en Janna van Zon.

De afbeelding wordt aan één kant in het materiaal gelaserd. De andere kant wordt geborsteld, zodat er geen schittering ontstaat. Verder ziet het monument er uit zoals het eerdere: met dezelfde afbeelding en hetzelfde formaat. Ook staat het op dezelfde locatie, omdat de fundering opnieuw is gebruikt. Wethouder Kikkert: “Het is, zeker in deze tijd, belangrijk om de slachtoffers uit die vreselijke oorlog te blijven herdenken. Daarom ben ik blij dat er nu een nieuw, toekomstbestendig herdenkingsmonument staat.” Aanvankelijk was het plan dat het nieuwe monument er al op 4 mei, met Dodenherdenking, zou staan. Helaas bleek deze planning niet haalbaar. Er is toen een tijdelijk monument geplaatst op het grasveld van de Buismalaan in Nieuw Oosteinde. Dit monument is nu vervangen door het nieuwe.

Bommenwerper neergestort

Op 13 december 1943 is de bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht nabij de huidige G. den Hertoglaan neergestort, nadat deze was getroffen door Duits luchtafweergeschut. Hierbij zijn zes van de zeven bemanningsleden omgekomen. Tijdens het bouwrijp maken van het gebied voor de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde werden brokstukken gevonden van de Hells Fury. Op het monument staan foto’s van het neerstorten van de Hells Fury en de namen van de slachtoffers.