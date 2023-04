Nieuw logo na fusie Panta Rhei met Cedergroep

Amstelveen – Op woensdag 19 april was er een feestelijke bijeenkomst op SG Panta Rhei ter gelegenheid van de fusie van Panta Rhei met de Cedergroep. Met de afronding van de fusie op 1 april behoort Panta Rhei met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 tot de Stichting Cedergroep.

Nieuwe directeur Panta Rhei

Bij deze bijeenkomst waren naast medewerkers van Panta Rhei ook medewerkers van de Cedergroep aanwezig, onder wie de rectoren, de MR en de Raad van Toezicht. Duco Adema, bestuurder van de Cedergroep, introduceerde Matthijs Ran als nieuwe directeur van Panta Rhei vanaf 1 mei. De periode na de meivakantie zal Matthijs Ran gebruiken om kennis te maken; tot de zomervakantie blijft Gerard den Besten aan als operationeel directeur. Gastspreker Sander de Kramer, die zich inzet voor kansarme kinderen in Sierra Leone en bekend van Wie Is De Mol, hield een inspirerend verhaal over zijn visie op onderwijs en het bieden van kansen aan jongeren.

Zes scholen

Panta Rhei is de zesde school die onder de Stichting Cedergroep valt. Daarmee was het logo van de Cedergroep, dat uit vijf lijnen bestond, aan vernieuwing toe. Begeleid door feestelijke muziek onthulden leerlingen van Panta Rhei samen met leerlingen van de andere scholen van de Cedergroep het nieuwe logo. Het logo is een gestileerde versie van een dennenappel, de vrucht van de Cederboom. De vijf andere scholen die onder de Cedergroep vallen zijn CS Buitenveldert, Hervormd Lyceum Zuid en Hervormd Lyceum West in Amsterdam, Hermann Wesselink College in Amstelveen en het VeenLanden College in De Ronde Venen.

Bron en foto: Cedergroep

Foto: Leerlingen onthullen het nieuwe logo van de Cedergroep.



