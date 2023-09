Nieuw Hotel de Quakel in gebruik￼

De Kwakel – Vrijdagavond 8 september is er een nieuw schildpaddenhuisje ‘Hotel de Quakel’ geplaatst door twee leden van de vriendengroep ‘Het Hol’. Deze groep had met de kermisoptocht een heel groot hotel nagebouwd op hun kar en speelde er leuk toneel bij.

Het oude schildpaddenhotel verkeerde in een dermate vervallen staat dat de vrienden op het idee kwamen om het nieuw na te maken. Het is een mooi nieuw exemplaar geworden, in dezelfde afmetingen van hardhout en een koperen dak. Hun visie was: het centrum van De Kwakel geheel opgeknapt? Daar hoort dan ook een nieuw schildpaddenhuisje bij. Ze schonken dit huisje aan de kerktuin van de St. Jansgeboortekerk. De twee vakmannen plaatsten dit bouwwerk vrijdag jl. in het water voor de kerktuin. Het bestuur van de kerk was hier heel blij mee, tijdens het plaatsen gingen er vele duimpjes omhoog.

Het huisje is een ware bezienswaardigheid, want bij mooi weer liggen de schildpadden graag te zonnen op de loopplank. De eerste schildpad heeft inmiddels al gebruik gemaakt van het nieuwe onderkomen. Met veel dank aan deze vriendengroep ‘Het Hol’ voor dit ludieke idee en de prompte uitvoering.