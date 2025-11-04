De Ronde Venen – Afgelopen dinsdag 4 november onthulde burgemeester Divendal samen met de directeur van de St. Oude Hollandse Waterlinie het vernieuwde bord met informatie over de Oude Hollandse Waterlinie, dat staat bij Café de Schans in Vinkeveen. Met dit bord krijgt een bijzonder stukje geschiedenis de aandacht die het verdient.

Het nieuwe bord behoort tot de 40 informatieborden die langs de gehele linie, van Slot Loevestein tot het Muiderslot, zijn geplaatst. De oude borden zijn vervangen door exemplaren met een actuele tekst, QR-codes en links naar de digitale Waterlinie-ommetjes in de vestingsteden. Zo kunnen bezoekers onderweg eenvoudig informatie en wandelroutes vinden en zo nog meer van de rijke waterliniegeschiedenis ontdekken.

Dit bordenproject is tot stand gekomen dankzij de steun van de provincies Zuid-Holland en Utrecht en gemeenten, uitgevoerd door het Liniebureau in Woerden, in samenwerking met de St. Oude Hollandse Waterlinie.

Nieuw bord Oude Hollandse Waterlinie onthuld bij Café De Schans. Foto: aangeleverd.