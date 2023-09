Niet handig van Nieuwveense brandweer￼

De Kwakel – Brandweer Nieuwveen (rayon Hollands Midden) hield maandagavond een oefening in de woning boven Greg’s snackbar in De Kwakel. Hiervoor werden realistische rode lampen en een flinke rookmachine gebruikt. Zo realistisch dat omwonenden de brandweer alarmeerde dat er een flinke brand was in een woning. Omdat De Kwakel onder Amsterdam-Amstelland valt en Nieuwveen kennelijk had verzuimd de alarmcentrale van Amsterdam in te lichten gingen politie en brandweer onbedoeld met meerdere voertuigen met zwaailichten en sirenes naar het brandadres…

Foto: Jan Uithol