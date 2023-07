Niet één zanger maar een theatergroep vervult de wens van Ben￼

Regio – “Ik wens dat er een countryzanger op de Houtgroep komt zingen,” wenste Ben, cliënt van Stichting Ons Tweede Thuis. Ben heeft dagbesteding bij de houtgroep van Werk- en Dagcentrum De Middelpolder die de wensbank in de hal van Ziekenhuis Amstelland heeft gemaakt. De wens werd vervuld in de tuin van zijn woonadres. De tuin werd door de acteurs en zangers van stichting ‘Muze van Abcoude’ omgetoverd tot een heus country saloon met een ereplaats voor Ben. Ben die zich had uitgedost in countrykleding had samen met zijn medebewoners, collega’s van de houtgroep en familie een swingende middag.

“Mijn wens is uitgekomen”

“Wat een prachtige interactie tussen de luisteraars en onze muziekkunstenaars” zegt Marjolein Macrander die de regie en productie verzorgt van dit muziektheater. “Een mooie middag waar wij ook enorm van hebben genoten. Ieder jaar organiseren wij een muziektheatervoorstelling. En dit jaar met bekende countryliedjes in een Nederlandse Saloon in de sfeer van het Wilde Westen. Dit kwam prachtig uit!” “En mijn wens is uitgekomen” zegt Ben tevreden. Die nog even nageniet met een drankje in de saloon in zijn tuin.“

Wensbank Ziekenhuis Amstelland

Sinds begin dit jaar siert de wensbank de hal van Ziekenhuis Amstelland. Dit kunstwerk is ontworpen door ontwerper Piet Cohen uit Amstelveen en gemaakt door de creatievelingen van Werk- en Dagcentrum Middelpolder van Stichting Ons Tweede Thuis. Patiënten, medewerkers en bezoekers kunnen wensen in de wensbank achterlaten of online een wens indienen. Periodiek worden door Ziekenhuis Amstelland en WISH3 de mooiste wensen vervuld.