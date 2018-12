Nico Dijkshoorn terug in de bibliotheek

Amstelland – Nico Dijkshoorn komt even terug op het oude nest. Om het jaar af te sluiten heeft de Bibliotheek Amstelland hem uitgenodigd om op donderdag 13 december een greep te doen uit zijn inmiddels omvangrijke oeuvre en op zijn eigen herkenbare scherpe wijze commentaar op de waan van de dag en het jaar te geven.

Voordat Nico Dijkshoorn doorbrak als schrijver en dichter werkte hij bijna 20 jaar bij de Bibliotheek Amstelland. Hij verwierf nationale bekendheid met zijn wekelijkse optreden in De Wereld Draait Door. Hij is columnist, dichter en schrijver. Ook staat hij regelmatig in theaters met een programma rond tekst en muziek. Naast zijn televisiewerk schrijft Dijkshoorn column onder andere voor voetbaltijdschrift Voetbal International. In 2009 verscheen Dijkshoorns eerste roman: De tranen van Kuif den Dolder. Het boek gaat over de fictieve legendarische voetballer Kuif den Dolder en is opgebouwd als documentaire.

In 2012 volgde zijn tweede roman, Nooit ziek geweest, waarin Dijkshoorn in 49 hoofdstukken herinneringen ophaalt aan zijn vader. In 2014 kwam zijn derde roman uit, getiteld In zijn nabijheid. Het verhaal gaat over een man, wiens leven wordt beschreven door 32 vrouwen.

Geniet van zijn scherpe pen en van hoe hij het gewone bijzonder maakt. Dat kan door op de website www.debibliotheekamstelland.nl of in de bibliotheek een kaartje te kopen voor zijn optreden op 13 december. Het begint om 20.00 uur en duurt tot circa 22.00 uur in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Kosten bedragen €7,50 voor leden en €15,- voor niet leden.