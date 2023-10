Nest hoornaars verwijderd

Uithoorn – Met een hoogwerker en een stofzuiger heeft een professioneel bestrijder dinsdagochtend een bolvormig nest van Aziatische hoornaars uit een boom verwijderd. Het nest zat rond de stam van een els langs de busbaan parallel aan de Jan P. Sweelinckweg. De eerste exotische wesp werd eind september waargenomen in de buurt van gezondheidscentrum De Waterlinie. Daarna werden er meerdere exemplaren gesignaleerd op de algemene begraafplaats. Daarop werd een zogenaamde wiekpot neergezet, een jampotje met een mengsel van blond bier, zoete witte wijn en suiker om de hoornaars te lokken.

Eén van de dieren kreeg een stipje zodat zij gevolgd kon worden. De volgende dag verscheen dezelfde hoornaar weer. Met een stopwatch en een kompas werd de vlieglijn bepaald. “Dat was ontzettend accuraat”, vertelt Sebastiaan Claus. “We weken twee procent af in graden en 25 procent qua afstand, dat kan komen door de wind.” Sebastiaan is contactpersoon voor de Aziatische hoornaar van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, afdeling Amstelland en hij studeert Biologie aan de Universiteit van Leiden. Zelf heeft hij bijenkasten staan op kinderboerderij De Olievaar. Samen met anderen is hij op zoek gegaan naar het nest. Uiteindelijk werd het hoog in de boom gevonden door voormalig brandweerman Henk Plas.

McDonalds voor de hoornaar

De Aziatische hoornaar is in 2004 vermoedelijk met een lading aardewerk uit China naar Europa gekomen. Sinds 2017 is hij ook in Nederland gesignaleerd. Hij is niet gevaarlijker dan de gewone wesp, maar deze ongewenste exoot vormt een bedreiging voor de bijen en dat kan gevolgen hebben voor de biodiversiteit en daarmee uiteindelijk ook voor de mens. “Zijn dieet bestaat uit bijen. Zo’n nest eet tien kilogram insecten in een jaar, dat zijn honderdduizend prooien. Een bijenkast is eigenlijk een soort McDonalds voor de hoornaar.” De Aziatische hoornaar is groter dan de gewone wesp, maar minder imposant en banger dan de Europese hoornaar. Hij heeft eigenlijk geen natuurlijke vijanden.

Sebastiaan verwacht niet dat de opmars van deze killerwespen nog tegen gehouden kan worden, maar hopelijk wel gecontroleerd. “Het is belangrijk dat mensen het meteen melden als ze een hoornaar zien. Ze worden vaak gezien op klimop en sneeuwbes of in de lente op camelia en dwergmispel. Hoe meer waarnemingen, hoe eerder we een nest kunnen opsporen. Melding van een hoornaar kunnen worden gemaakt via https://waarnemingen.nl/go/vespa-velutina. Maar vaak blijft een nest lang onopgemerkt. Ik ben hier zelf vaak op de bus gestapt en zat in de bus te lezen over de hoornaar, terwijl er boven mijn hoofd een nest zat.” In een nest van deze grootte kunnen tussen de vijf- tot achthonderd hoornaars leven. Met het verwijderen van dit nest is de dreiging voor de Uithoornse bijen voor dit moment geweken.