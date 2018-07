Aalsmeer – Half juli is de akte getekend en is Nepal Benefiet Aalsmeer officieel een stichting. Het bestuur bestaat uit Luci Beumer, Laura Tas, Belinda Buskermolen en Joke van der Zwaan. “Reuze gezellig om samen te werken”, aldus de vier.

De Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer stelt zich ten doel om dromen (Sapana) waar te maken in Nepal en mensen vooruit te helpen. Stap voor stap leren hoe het ook anders kan. Op dit moment is de droom om alle ongeveer 300 inwoners van Tilu’s dorpje, in de heuvels van Chitwan en Tobang, te voorzien van schoon drinkwater.

Hiervoor zal onder andere weer een benefietavond georganiseerd worden. Op zaterdag 29 september gaat deze activiteit met optredens van diverse (lokale) bands en verkoop van spullen en hapjes uit Nepal plaatsvinden in de vernieuwde Oude Veiling in de Marktstraat.

De organisatie is in volle gang, te zijner tijd volgt meer informatie. Alvast de datum noteren, is een aanrader!

Foto: Van links naar rechts: Laura Tas, Joke van der Zwaan, Luci Beumer en Belinda Buskermolen.