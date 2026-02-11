Negen partijen DRV-gemeenteraadsverkiezingen

De Ronde Venen – Aan de gemeenteraadsverkiezingen komende woensdag 18 maart doen in De Ronde Venen negen politieke partijen mee. Het Centraal Stembureau heeft vrijdag 6 februari de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet vastgesteld. Op de kandidatenlijsten van de partijen staan in totaal 176 namen.

Inwoners die 18 maart 2026 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht mogen die dag hun stem uitbrengen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dat kan tussen 7.30 uur en 21.00 uur op één van de 21 stembureaus in de gemeente. Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. Om hun stem uit te brengen moeten inwoners hun stempas en een geldig identiteitsbewijs (maximaal vijf jaar verlopen) meenemen.

Aan de verkiezingen nemen deel: Ronde Venen Belang, CDA, VVD, D66, GroenLinks/PvdA, Seniorenpartij De Ronde Venen, ChristenUnie-SGP, Lokaal en Fair en 50PLUS. De volgorde is bepaald op basis van de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Lokaal en Fair en 50PLUS nemen voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het Centraal Stembureau heeft na loting hun lijstnummer bepaald.

Kieskompas en verkiezingsdebat

Om kiezers te helpen bij het maken van een keuze maakt de gemeente gebruik van Kieskompas. Door Kieskompas in te vullen kunnen inwoners bepalen welke partijen het dichtst bij hun denkbeelden staan. Inwoners die naar de website van Kieskompas gaan, krijgen stellingen voorgelegd over verschillende lokale onderwerpen, zoals verkeer en vervoer, sociaal beleid en financiën. Als de stellingen zijn ingevuld, wordt weergegeven welke lokale partij het dichtst bij de standpunten staat die men heeft aangegeven. Kieskompas is vanaf dinsdag 17 februari in te vullen. Maandag 9 maart organiseert de gemeente een verkiezingsdebat waaraan alle partijen deelnemen. Het debat wordt uitgezonden door RTV Ronde Venen en begint om 19.30 uur.

Op de foto: Onder toeziend oog van vicevoorzitter Ans Helling van het Centraal Stembureau bepaalde burgemeester Rosan Kocken via een loting wat de lijstnummers zijn van 50PLUS en Lokaal en Fair. Foto: aangeleverd.