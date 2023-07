Natuurmonumenten opent nieuw wandelpad bij de Nieuwkoopse Plassen

Regio – De Nieuwkoopse Plassen staat bekend om recreatie op het water. Maar je kunt hier ook prachtig wandelen! Vanaf 1 juli is een nieuwe wandelroute geopend: het Oudshoornpad. Deze wandelroute voert je zo vanaf werkschuur De Kievit van Natuurmonumenten in Woerdense Verlaat de Hollandse polder in.

Wandelend over het Oudshoornpad kun je genieten van het mooie polderlandschap dat direct tegen het Nieuwkoopse Plassen aanligt. Boswachter Juriaan van Leeuwen is enthousiast: “Ik heb al een voorproefje gehad en het is er werkelijk waar prachtig. Je wandelt tussen de bloeiende bloemen en in de slootkanten kwetteren de rietvogels. Het is een schilderachtig landschap. Ik zou zeggen, neem gerust je schilderspalet mee! Of schiet het mooiste plaatje gewoon met je telefoon.”

Werkzaamheden

Eigenlijk heropent Natuurmonumenten het wandelpad, want tot 2015 was een deel van dit pad ook al toegankelijk. Het werd toen gesloten in verband met werkzaamheden in de Nieuwkoopse Plassen. Boswachter Juriaan: “Er hebben enkele jaren wat baggerdepots gelegen in het gebied en die zijn nu volledig ontmantelt. Het oude slotenpatroon is hersteld en het waterpeil is teruggebracht op het peil van de Nieuwkoopse Plassen. Hierdoor ontwikkelt dit grasland zich tot een prachtig bloeiend hooiland met veel ruimte voor de natuur.

Broedseizoen

De afgelopen jaren zagen de boswachters van Natuurmonumenten dat meer en meer vogels zich nestelen rondom het Oudshoornpad. “Dat heeft ons doen besluiten om het gebied in het broedseizoen af te sluiten voor publiek”, aldus Van Leeuwen. “Hierdoor geven we de bruine kiekendief, blauwborst, wulp en rietzanger voldoende gelegenheid om hun jongen groot te krijgen.” Het broedseizoen is van 1 maart tot 1 juli, dan is het pad niet toegankelijk. “Hierna ben je van harte welkom!”

Beleef het Oudshoornpad

Wil je het Oudshoornpad beleven? Start dan bij de parkeerplaats van Natuurmonumenten in Woerdense Verlaat. Vanaf dit punt wandel je zo de polder in. “We zijn heel benieuwd wat je van de route vindt. Tag ons dus gerust op Instagram (@nieuwkoopse_plassen) als je jouw foto van het schilderachtige Oudshoornpad deelt.” In de herfst en wintermaanden kan het op enkele plaatsen vochtig zijn, dan zijn laarzen aanbevolen. Honden zijn niet toegestaan. Kijk op www.natuurmonumenten.nl/oudshoornpad alle informatie.