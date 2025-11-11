Natuurbeleving bij Ouder & Kind Lokaal

De Ronde Venen – De herfst is een seizoen om naar buiten te gaan. Voor ouders met jonge kinderen biedt Ouder & Kind Lokaal deze maand een bijzondere kans: samen de natuur beleven. Onder begeleiding van Emilie Zandvliet van Peuters in het Wild kunnen peuters en hun ouders op een speelse manier ontdekken wat de natuur te bieden heeft. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door het provinciale project Groen doet goed.

Tijdens de natuurbelevingen draait alles om de herfst. Kinderen mogen door knisperende bladeren banjeren, een ‘blad-douche’ ervaren en op zoek gaan naar natuurlijke schatten zoals kastanjes, dennenappels en kleurrijke bladeren. Binnen worden deze vondsten omgetoverd tot creatieve kunstwerken. “Het is een perfecte manier voor jonge kinderen om te ontdekken, verzamelen en creëren”, vertelt Zandvliet.

Buiten spelen is gezond

Zij vervolgt: “Buiten spelen is niet alleen leuk, het is ook gezond. Het stimuleert motoriek, zelfvertrouwen, concentratie en creativiteit. Bovendien verkleint het de kans op bijziendheid en rugproblemen door te veel binnen zitten. In de natuur spelen kinderen gevarieerder, ervaren ze minder conflicten en krijgen ze elke dag nieuwe uitdagingen.”

Data en locaties: woensdag 19 november – Bibliotheek Abcoude; vrijdag 21 november Bibliotheek Mijdrecht, woensdag 26 november – NME-centrum De Woudreus, Wilnis.

De activiteiten starten om 10.30 uur en duren ongeveer drie kwartier. Bij slecht weer wordt binnengespeeld. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Ouder & Kind Lokalen worden georganiseerd door vrijwilligers. Wie wil meedoen of zich aansluiten bij de WhatsApp-groep voor tips en updates, kan mailen naar info@ouderslokaal.nl met naam, telefoonnummer en locatie. Enthousiaste ouders die willen helpen, vinden vacatures op derondevenen.ouderslokaal.nl.

De herfst ontdekken met je kleintje. Foto: aangeleverd.