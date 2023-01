Natte start buurtproject Besparen op Energie

Aalsmeer – Het buurtproject Besparen op Energie in de Hornmeer had afgelopen zaterdag 14 januari een echte natte start. Met de E-bus/camper werd om 10.00 uur eerst door een deel van de wijk Hornmeer gereden. Met een luide scheepsbel werd om aandacht gevraagd. De avond ervoor waren in de wijk flyers over het energie besparen-project verspreid met daarbij een uitnodiging om naar de E-camper of het buurthuis te komen voor meer informatie. De bus werd na het rondje wijk geparkeerd op het terrein bij het zwembad. Mensen diep in hun capuchon en paraplu gedoken trokken aan de E-camper voorbij. Een paar bewoners uit de buurt hebben de initiatiefnemers wel kunnen spreken. Ze vonden vooral het initiatief erg goed, maar te nat om echt door te praten. Vanaf drie uur tot vijf uur kon iedereen ook in Buurthuis Hornmeer een bespaargesprek houden met de energiecoaches Theo en Jasper. Ze hebben enkele bezoekers aan bespaaradvies kunnen helpen.

Komende zaterdagen weer. Dan met afwisselend een e-bike door de straten. De bel zal de energiecoaches aankondigen. Het buurtproject Besparen op Energie in de wijk Hornmeer loopt tot en met eind maart. Wie op zaterdag (tussen 15.00 en 17.00 uur) verhinderd is, kan op maandagavond het buurthuis aan de Dreef 1 binnen lopen. De vrijblijvende inloop voor bespaaradvies is van 19.30 tot 21.30 uur.