Uithoorn – Op woensdag 14 juni heeft Uithoorn voor Elkaar in het teken van de Nationale Buitenspeeldag de Buitenspeeldag in Uithoorn georganiseerd. De Buitenspeeldag vond plaats op het schoolplein van basisschool De Vuurvogel. Meer dan 150 kinderen hebben meegedaan met verschillende activiteiten en spellen. Wethouder José de Robles heeft de buitenspeeldag geopend,waarna de kinderen heerlijk konden gaan spelen. Zo konden de kinderen rennen over de stormbaan, een potje voetbal spelen in de pannakooi, levend boter kaas en eieren spelen en nog veel meer leuke sportieve activiteiten doen. Met een strippenkaart op zak konden zij langs alle activiteiten om deze vervolgens af te strepen. Bij een volle strippenkaart kregen de kinderen aan het eind van de dag een lekker waterijsje. Het was een heerlijke zonnige en sportieve middag met veel blije gezichten.