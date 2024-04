Nat maar gezellige Koningsdag in Uithoorn en De Kwakel￼

Uithoorn – Koningsdag begon met het zoeken van een paraplu, want de regen kwam met bakken uit de hemel. Maar in Uithoorn en De Kwakel laat men een feestje niet verprutsen door een regenbui. Aangekomen in De Kwakel zag ik de voorzitter van de plaatselijke Jeu de Boule vereniging al met de oranje tompouces lopen en hij verzekerde dat het een leuk feestje zou worden in het dorp. Overal was de rood-wit-blauwe vlag vol trots opgehangen en op de juiste manier, dus met rood boven! Even verderop stonden de versierde fietsen van de kinderen al klaar met voor hen de gezellige steelband Tavenu en achter hen de ouders met paraplu’s en poncho’s. De stoet liep een rondje door het dorp en met de vrolijke muziek zat de stemming er al vroeg in. Daarna waren er leuke kinderspelen georganiseerd zoals kroonwerpen, ringsteken, skilopen, hoefijzer gooien en nog veel meer leuke spellen. Het weer klaarde op en de feestelijk geklede kinderen genoten en (groot)ouders moedigden de kinderen aan.

In Uithoorn was men al vroeg uit de veren om de traditionele kleedjes en spulletjes uit te stallen. Het was dan ook weer reuze gezellig langs de Amstelkade en er was weer van alles te koop en te beleven. Er waren veel bezoekers en hoe beter het weer werd, hoe meer bezoekers er kwamen.

Het was nog lang gezellig in zowel De Kwakel als Uithoorn, waar de verjaardag van onze koning werd afgesloten met livemuziek en veel vrolijke mensen, allemaal met een oranje tintje en een pintje.