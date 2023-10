Nachtwakerwandeling in De Heimanshof

Hoofddorp – Zaterdag 28 oktober organiseren de Natuur- en Milieufederaties Nederland de Nacht van de Nacht. De Heimanshof verzorgt dan een Nachtwakerwandeling. Tijdens deze wandeling onder leiding van een Nachtwaker kun je ervaren hoe mooi de (invallende) duisternis kan zijn. De wandeling start om 19.30 uur in De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp.

Aanmelden is verplicht via beheer@deheimanshof.nl. De tocht is een anderhalf uur durende zintuigervaring voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Tijdens de wandeling maak je op een nieuwe en bijzondere manier kennis met het duister. Het is beslist geen spooktocht. Nederland is een van de landen waar het meeste kunstlicht aan is. Vanuit de ruimte is te zien dat Nederland helemaal oplicht door de hoeveelheid kunstlicht.

Overdadig lichtgebruik wordt lichtvervuiling genoemd. Dit verstoort het leefritme van allerlei dieren, planten en ook van de mens. De Nacht van de Nacht is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties in Nederland. Doel van de actie is te laten zien hoe mooi het donker is en hoe belangrijk het is om lichtvervuiling tegen te gaan. Er zijn door het hele land heen diverse evenementen. Kijk op www.nachtvandenacht.nl