Nacht van de Nacht op forten en vestingen

Streek – Zaterdag 26 oktober dooft Nederland massaal het licht tijdens Nacht van de Nacht. Ook de waterlinies in Nederland doen mee. Op diverse forten, bunkers en vestingen worden nachtelijke activiteiten georganiseerd, zoals lichtroutes, glow in the dark schilderen, silent disco, escape rooms en sterren spotten. Kijk op www.forten.nl voor het complete overzicht.

Glow in the dark schilderen

Luister naar de verhalenvertellers en laat je meevoeren op duistere rondleidingen op en rond het Kunstfort bij Vijfhuizen. Rooster onderweg een marshmallow boven knapperend vuur en doe mee aan een sessie glow-in-the-dark schilderen (voor groot en klein). Ben je een echte nachtvlinder? Ga dan los bij de silent disco en ‘Dance the night away’. Van 19.00 tot 0.00 uur in Kunstfort bij Vijfhuizen aan Fortwachter 1.

Bijna één Werelderfgoed!

Nederland telt 10 waterlinies; verdedigingslinies bestaande uit forten en bunkers met een ingenieus systeem van dijken en sluizen. Eén daarvan “De Stelling van Amsterdam” is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed. En een andere grote waterlinie “de Nieuwe Hollandse Waterlinie” is genomineerd voor de status van Werelderfgoed als uitbreiding op die Stelling van Amsterdam. Naar verwachting zullen deze twee linies in 2020 één groot Werelderfgoed vormen.