Na Un Dos Stress zal carnaval nooit meer hetzelfde zijn

Abcoude – Cabaretformatie Un Dos Stress speelt tot en met carnaval een totaal absurde, gestoorde en hilarische carnavalscabaretvoorstelling, waarin sketches en scenes elkaar in rap tempo opvolgen; komende zaterdag 7 februari om 20.15 uur in Theater Pier Mondriaan in Abcoude. De voorstelling houdt ook een spiegel voor, maar is met name onderhoudend, zelfs voor wie met carnaval thuisblijft.

Un Dos Stress is een cabaretformatie bestaande uit de Brabantse Thijs van de Meeberg, de Limburgse Remy Evers en de Haagse Marco Lopes. Speciaal voor deze ene keer maken ze een uitzondering: iemand van boven de rivieren mag meedoen met hun feest. Remy en Thijs nemen Marco mee langs imposante optochten, sprookjesachtige kostuums, een kapotte pinautomaat bij de muntverkoop, ruzie op de buutavond en veel dans. Escaleert dat? Misschien, maar net als carnaval zelf is deze voorstelling niet uit te leggen: ervaar het.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Un Dos Stress in Abcoude. Foto: aangeleverd.