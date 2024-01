Myrthe en Bastiaan voorgedragen als kinderburgemeesters

De Ronde Venen – Het college van B en W draagt Myrthe van Oostrom uit Mijdrecht en Bastiaan Andriessen uit Baambrugge voor als nieuwe kinderburgemeesters. De gemeenteraad wordt 1 februari gevraagd de twee kinderen te benoemen.

Myrthe en Bastiaan volgen Vera Hageman en Yara Veldhuisen op. Vera en Yara werden vorig jaar als kinderburgemeester geïnstalleerd. Myrthe van Oostrom (10) woont in Mijdrecht en zit op basisschool De Windroos. Ze is lid van de scouting en kan goed samenwerken met andere kinderen. ,,Ik vind het belangrijk dat iedereen die in De Ronde Venen woont of wil wonen een dak boven zijn hoofd heeft. Ik vind het ook belangrijk dat elk kind in deze gemeente goed buiten kan spelen.’’ Speeltoestellen mogen wat haar betreft alleen verdwijnen als er een ander voor terugkomt. Ze heeft een hart voor dieren en zou het liefst zien dat er een dierenopvang in de gemeente komt. Ze stoort zich aan mensen die vuil in de natuur gooien en vindt dat kinderen daar op moeten letten.

Baambrugge

Bastiaan Andriessen (10) komt uit Baambrugge en zit op de Paulusschool in Abcoude. Hij heeft verschillende hobby’s, waaronder drummen en handbal. Hij wil later graag lid worden van de Abcouder Harmonie. ,,Ik vind het leuk om samen iets met anderen te doen. Ook vind ik het fijn om met vrienden buiten te spelen.’’ Hij praat graag over dingen die in de wereld gebeuren. ,,Ik snap het nog niet allemaal, maar denk er graag over na. Ik wil graag kinderburgemeester worden omdat ik vind dat elk kind meetelt en dat er naar elk kind geluisterd moet worden. Daar wil ik graag bij helpen.’’

Blij verrast met voordracht

Myrthe en Bastiaan waren beiden blij verrast toen ze persoonlijk door wethouder Maarten van der Greft (Jeugd) op de hoogte werden gebracht van het nieuws dat zij worden voorgedragen als kinderburgemeester. Als cadeautje ontvingen ze een pakketje met allerlei lekkernijen uit handen van de wethouder. Alle kinderen in De Ronde Venen die dit schooljaar in groep 7 zitten, konden zich aanmelden voor de functie van kinderburgemeester. Het college van B en W besloot na het bekijken van alle aanmeldingen Myrthe en Bastiaan voor te dragen. Maarten van der Greft: ,,Het was ontzettend leuk om te lezen en te zien dat veel kinderen die zich hebben aangemeld voor de functie van kinderburgemeester goede ideeën hebben. Ook kunnen zij die vaak al prima onder woorden brengen. Het was daarom lastig om een keuze te maken. Samen met de burgemeester en de andere wethouders kijk ik er naar uit om met Myrthe en Bastiaan op pad te gaan. Alle kinderen die zich hebben aangemeld wil ik daarvoor heel erg bedanken.’’