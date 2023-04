Muzikale wereldreis in het Noorddamcentrum

Door Rina van Houten

Bovenkerk – Het AdHoc Popkoor uit Amstelveen, onder leiding van dirigente Elly Meekel, heeft op 15 april in het Noorddamcentrum in Bovenkerk voor het eerst na de corona jaren weer een concert gegeven. Het koor zingt drie- of vierstemmig en heeft een zeer gevarieerd repertoire. Ruim 80 luisteraars hebben genoten van de muziekkeuze voor dit concert. Musical liedjes uit The Sound of Music, Aspects of Love en Fiddler on the Roof wisselen af met pophits als The Sound of Silence, Bohemian Rhapsody en Hallelujah. Er wordt geswingd met de gospelsong Oh Happy Day. Bij de ballad Danny Boy is er ruimte voor rust in de muziek.

Alle nummers worden begeleid door pianiste Rina van Houten. Er is ook ruimte voor originele koormuziek met een boodschap. Het koor sluit het optreden af met het mooie I have a Dream, door Elly geïntroduceerd met een kort gedicht, dat de boodschap van Vrede niet alleen met Kerst uitgedragen hoeft te worden. Als gast is het Concertina’s accordeonorkest uitgenodigd.

Na de pauze putten ook zij uit hun gevarieerd repertoire met klassieke muziek van Piazzolla en Tchaikovsky en een bolero van Ehme met een knipoog naar dé Bolero van Ravel. Ook is er ruimte voor een muzikaal verbeelde reis door het Zwarte Woud en volksmuziek met Balkan Fieber. Er wordt een instrumentale versie gespeeld van Franse chanson muziek van Édith Piaf.

Ook het Concertina’s accordeonorkest staat onder leiding van Elly Meekel. Het samen gespeeld en gezongen Big Spender en Sing Sing Sing zorgt voor een spetterend slot van dit concert.

Nieuwe zangers zijn altijd welkom bij het AdHoc Popkoor. Er wordt gerepeteerd op maandagavond in wijkcentrum Westend, Amstelveen. Accordeonspelers zijn op woensdagavond in de Meent of op vrijdagavond in Westend welkom. Inlichtingen via Elly Meekel: acko@xs4all.nl