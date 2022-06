Muzikaal avontuur met gitaar en vibrafoon in Bacchus

Aalsmeer – Zaterdag 11 juni verzorgt het Marnix Busstra kwartet samen met vibrafonist Vincent Houdijk een optreden in cultureel café Bacchus. Het concert belooft een jazzavond van grote klasse te worden! Gitarist en componist Marnix Busstra toert met zijn jazzband over de wereld, speelt gitaar en bouzouki. Speelt en componeert jazz en schrijft en regisseert de theatershows van zijn vrouw, de Nederlandse diva Karin Bloemen.

Deze keer introduceert hij bij zijn kwartet de vibrafonist Vincent Houdijk – een ongelooflijk veelzijdige muziekartiest die jaarlijks tussen de 120 en 160 concerten geeft. Een scholing in zowel de klassieke muziek als in de jazz gaf Houdijk een ongelooflijk open en brede kijk op muziek waardoor hij altijd nieuwsgierig bleef naar allerlei muzikale combinaties. De vibrafonist heeft gespeeld met diverse grootheden, evenals met het Residentie Orkest en het Metropole Orkest.

De muzikale ontmoeting van gitarist/componist Marnix Busstra met vibrafonist/componist Vincent Houdijk belooft een niet te missen muzikaal avontuur te worden. In cultureel café Bacchus in de Gerberastraat op zaterdag 11 juni om 20.30 uur. Zaal open vanaf 20.00 uur. Toegang is 15 euro. Jazzclubleden, Vrienden van KCA en jongeren tot en met 25 jaar betalen 10 euro entree.

Kaartverkoop in de KCA Ticketshop via www.kunstencultuuraalsmeer.nl. Inlichtingen bij Pierre Tuning via 0297-360355 of bij Reinoud Staps.

Gitarist en componist Marnix Busstra.

Foto: Vibrafonist Vincent Houdijk.