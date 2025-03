Music in the Air (93): Rick van der Zwaard 

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – De 20-jarige Rick van der Zwaard heeft iets met muziek maar nog veel meer met radio maken. Deze liefde voor het vak bracht hem al tussen de BN’ers als Joost Vullings en Xander van der Wulp (journalistiek duiders bij onder andere het NOS Journaal en NPO Radio 1) maar dat ze bekend zijn is voor Rick niet zo belangrijk. “Het zijn uiteindelijk gewoon aardige mensen…”

Je bent als zelfstandige werkzaam in de radiojournalistiek, hoe ben je daarin beland?

“Als opleiding heb ik het Mediacollege gevolgd met het idee wel in de mediasector te gaan werken. We moesten stageplekken regelen en dat ging gelukkig heel gemakkelijk. Ik kon als redactiemedewerker aan de slag bij AvroTros voor het radioprogramma ‘EenVandaag’. Ik dacht wel even: is dit iets voor mij, maar nu had ik in elk geval een ingang. Ook heb ik stagegelopen voor NH Radio. Toen ging ik ook wel met een ‘mike’ de straat op voor reportages, maar wat ik nu doe is het produceren van podcasts.”

Vertel eens iets meer over het maken van podcasts?

“De allereerste keer ging over wielrennen: De Kopgroep (NPO Radio 1). Ik dacht: heb niks met wielrennen. Maar het voorbereiden van de afleveringen, redactioneel en zorgen dat alles goed loopt was echt heel leuk om te doen. Omdat ik ‘goede recensies’ kreeg ben ik gevraagd te blijven werken in die functie.” Onlangs kwam Rick zelf in het nieuws doordat hij samen met Vullings en Van der Wulp hun gezamenlijke podcast over politiek Den Haag ‘De Stemming’ aanprees. Dit voor de verkiezing van de Gouden Radioring. Ondanks het enthousiaste filmpje ging de prestigieuze Ring in de categorie ‘podcast’ naar ‘Over Mijn Lijk’ van Tim Hofman.

Nu terug naar de muziek, zou je daar in je werk iets meer mee willen doen?

“Mijn droom is wel om uiteindelijk bij een muziekzender als Qmusic te kunnen werken. Ik bewonder radiomaker Mattie Valk, hij heeft een vlotte manier van presenteren en een goede stem. Ook humor. Wat ik nu doe is informatieve programma’s maken, maar eigenlijk moet het niet te serieus worden…”

Over dat ‘niet te serieus’; bij Radio Aalsmeer maak je een programma met veel humor…

“Ja, dat doe ik samen met Sanne Vandewalle, elke donderdagavond. Met ‘Geen stress na zes’ brengen we een programma met onder meer het vaste item ‘Hit of Shit’. We laten de luisteraar nieuwe muziek beoordelen en ‘taggen’ de artiest op Insta, zodat die gelijk de reacties kan zien. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij muziek van Suzan & Freek. Geen idee wat ze ervan vinden, haha.”

Tot slot: wat is jouw persoonlijke muzieksmaak?

“Ik luister vooral veel naar de radio en mij smaak is ‘alles’, top 40 en classics, behalve klassiek, daar word ik een beetje zenuwachtig van.”

Foto: Tussen Joost Vullings (links) en Xander van der Wulp in. (Eigen foto).