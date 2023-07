Music in the Air (8): Renate Bax

Aalsmeer – Renate Bax stamt uit een Aalsmeerse familie maar is alweer enige tijd geleden naar Den Bosch verhuisd. Aan terugkomen denkt de basisschoolleerkracht niet en dat heeft (ook) veel met de gezelligheid van de Brabantse stad te maken, waarvan muziek een belangrijk deel uitmaakt.

Wat doet muziek met jou?

“Muziek geeft ontspanning, plezier en het verbindt. Het roept emoties op: het kan vrolijk maken maar natuurlijk ook verdrietig. Bepaalde muziek kan herinneringen oproepen. Als import-Bosschenaar krijg ook ik kippenvel als het Bossche volkslied klinkt bij de aankomst van de Prins met carnaval.”

Speel(de) je een instrument of zou je dat willen doen?

“Als jong meisje wilde ik heel graag dwarsfluit leren spelen. Geen idee waar ik die interesse vandaan had. Bij een bezoek aan de muziekschool bleek dat ik toch echt eerst gewoon blokfluit moest leren. Dat wilde ik niet dus het dwarsfluit-idee verdween uit het zicht. Een aantal jaar geleden heb ik een workshop ukelele gedaan. Na afloop zag ik het helemaal zitten: samen met mijn toenmalige kleutergroep liedjes zingen terwijl ik ukelele speel. De ukelele werd gekocht, dagelijks heb ik geoefend maar nu staat het verloren in een hoek. Ooit ga ik het weer oppakken!”

Gebruik je muziek in je werk?

“In mijn huidige groep 6 gebruik ik muziek tussendoor als ‘energizer’. Even de spieren en het lijf losmaken, samen plezier maken om vervolgens weer gemotiveerd door te gaan met de lesstof. Als leerkracht vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij de wereld van de kinderen in de klas. In de huidige digitale tijd betekent dat dus ook op de hoogte zijn van hypes op TikTok etc. Onze school heeft zelfs een eigen schoollied. Aan het eind van het schooljaar luiden we zingend de vakantie in. Iedere groep treedt op met een zelfgekozen lied. Daarnaast zijn de lessen Engels opgebouwd rondom een bekend nummer uit de hitlijsten.”

Welke muzieksoort spreekt je aan en waarom?

“Ik vind verschillende muzieksoorten leuk. Vroeger kon je me op housefeesten vinden maar nu niet meer. Een smartlappenfestival of meezingen met heerlijke ‘foute’ Nederlandstalige nummers zoals van Mart Hoogkamer vind ik nog steeds hilarisch. Ik hou van de muziek van Michael Jackson omdat hij zo mysterieus is. Pink spreekt me ook erg aan, zij is puur zichzelf en wars van het standaard hollywood-imago. Een mooie musical kan ik trouwens ook waarderen, denk aan klassiekers als Annie of Westside Story.”

Heb je een leuke anekdote die met muziek te maken heeft?

“Klassieke muziek zal niet mijn eerste keus zijn maar op 1 januari kijk ik traditiegetrouw naar het Nieuwjaarsconcert. In ‘s-Hertogenbosch hebben we Opera op De Parade, een gratis toegankelijk opera-festival. Eén avond een klassieke opera en een andere avond een sing-a-long. Eigen stoeltje, drankjes en hapjes mee en genieten maar!”

Tot slot: Welke rol speelt muziek in je toekomst?

“Muziek zal er altijd zijn, op vrolijke maar ook verdrietige momenten. Een leven zonder muziek kan ik me niet voorstellen.”