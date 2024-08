Music in the Air (63): Patrick Douma

Door Rein van der Zee

Kudelstaart – Wie bij Patrick Douma binnenkomt wordt meteen duidelijk dat hij een echte fan van de bekende Amerikaanse hardrockband Van Halen is: overal kussens op de bank met het logo van de band, een mooie Van Halen kruk, foto’s en mini-gitaartjes. Daarnaast een heuse Eddie Van Halen (gitarist van Van Halen die in 2020 overleed) gitaar die uitnodigend aan de muur prijkt. Van Halen staat bij Patrick op nummer 1 en de net zo beroemde Amerikaanse hardrockgroep Kiss komt bij hem op de tweede plaats. Als je het over de jaren 80 hebt met Patrick gaan zijn ogen fonkelen.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Patrick?

“Zonder muziek geen leven. Ik zou denk ik gek worden als er geen muziek meer zou zijn. Het geeft emotie, gevoel, muziek spreekt…”

Wanneer begon je met muziek en door wie ben je beïnvloed?

“Toen ik zo’n jaar of tien, elf was keek ik op tv naar programma’s als Toppop en Klassenwerk en hoorde ik ska muziek van o.a. Madness, Bad Manners, The Beat en dat vond ik helemaal te gek. Ook de kleding en de haarstijl boeiden mij enorm. Op school leerde ik via mijn klasgenoten ook reggae kennen. Mijn moeder breidde een rood, geel, groene trui voor mij, dat zijn de kleuren van de reggae (geassocieerd met de pan-Afrikaanse symboliek en de Rastafari-beweging). In de jaren 80 kwam de disco/pop van o.a. Wham en Rick James en Level 42 waarvan ik ook weer uit mijn dak ging. Toen ik op de mavo zat ontdekte ik de hardrock, een vriendje van mij had lp’s van Van Halen. Dat was een openbaring voor mij, die energie die daarvan uitging! Later kwam ik op de grafische school in Amsterdam en daar zaten allemaal alternatieve types op, zoals punkers, hardrockers, en leerde ik via hen nog meer stevige rockmuziek kennen zoals van Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, The Scorpions. Wat Van Halen betreft: Gitarist Eddie was een vernieuwer op het gebied van hardrock op technisch vlak, waaronder gitaarontwerp, -versterking en -effecten. Heel veel gitaristen namen dit over. Eddie wordt gezien als degene die de two-hand-tappingtechniek populariseerde. Door Van Halen ben ik gitaar gaan spelen als hobby.”

Je speelt gitaar, ook in een band?

“Ik speel een beetje gitaar en niet in een band.” Patrick haalt trots zijn gitaar van de muur. Dat is een zogenaamde ‘Van Halen Frankenstein strat (stratocaster)’. Eddy Van Halen ontwierp deze aparte gitaar, die door verschillende fabrikanten wordt geproduceerd.

Heb je nog een leuk muziekverhaal?

“Ik ben drie keer mee geweest met een cruise, de Kiss-Kruise in de VS. Dat is een concert belevenis van Kiss en andere hardrockbands die op een cruiseschip optreden. Op zo’n boot zitten 3000 muziekfans en dat is een geweldige ervaring! We voeren vanaf Miami tussen allerlei eilanden waaronder de Bahama’s. Aan boord zijn op verschillende locaties allerlei podia waar hardrockgroepen optreden. Je bent vier dagen aan boord, vanaf 12 uur overdag spelen de bands tot middernacht. Ik heb dan altijd het gevoel dat ik vier wéken aan boord ben geweest. Je hebt het gevoel alsof je zelf een bandlid bent. Op het schip kom je soms ook bekende artiesten tegen die er optreden. Ben ook een keer vanaf Los Angeles gaan varen met zo’n Kiss-Kruise naar Mexico en daar lagen we aangemeerd in San Lucas. Aldaar bezocht ik de bekende club ‘Wabo Cabo Cantina’, waarvan Sammy Hagar (ooit Van Halen bandlid) eigenaar is.”

Heb je nog plannen op muziekgebied?

“Ik wil proberen om meer gitaar te gaan spelen, dat lukt soms niet omdat ik zo weinig tijd heb. En ik wil veel naar concerten gaan.”

Foto: R. v.d. Zee.