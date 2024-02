Music in the Air (39): Randy Fronenbroek

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – De in Kudelstaart wonende Randy (43) is sinds zijn middelbareschooltijd met muziek bezig. Zo speelde hij drums in een band met andere scholieren, ging later als roadie van de groep ‘Chakra’ het land door en zette nog weer later samen met een studievriend een databank voor muzikanten op: bandledengezocht.nl.

Naar zijn muzieksmaak gevraagd valt het voor Randy nog niet mee om die in het kort toe te lichten. De rode draad lijkt wel heavy metal en hardrock te zijn, maar de muziekliefhebber is niet voor één gat (stijl) te vangen.

Naar welke muziek luister je momenteel graag?

“Samen met mijn vriendin bezoek ik heel veel concerten, van diverse genres en stijlen. Bijvoorbeeld ‘The Analogues’, deze band speelt Beatlesnummers met exact dezelfde instrumenten als de echte Beatles. Trouwens, ik ben ook Stonesfan. Wij vinden het bovendien leuk om elkaars muzikale smaken te ontdekken, zo ben ik de muziek van de Talking Heads enorm gaan waarderen. Leuke wisselwerking is dat. Het jaar is nog kort maar wij hebben alweer diverse optredens staan. Thuis draaien we natuurlijk ook muziek, soms op vinyl, prachtig: terug in de tijd. Muziek brengt echt samen vind ik.”

Terug in de tijd, letterlijk, jij speelde al vroeg in een band?

“Destijds hadden we met een paar andere studenten een band voor de fun opgericht: Collegeblok (genoemd naar een blocnote). We brachten zelfs een album uit, maar dat was niet echt serieus. Toen ik ging drummen heb ik dat mezelf aangeleerd. Mijn voorbeeld was John Bonham, de drummer van Led Zeppelin, heerlijk dat strakke, staccato drumwerk. Wij speelden een soort punkrock. Het ging om het repeteren, niet om op te treden.”

Toen kwam er wel iets op je pad dat serieuzer was?

“Tijdens onze opleiding zetten we een project-band op, een soort eigen onderneming. Daarmee maakten we muziek van het type Pink Floyd. We oefenden in de Slachthuisstudio’s Haarlem, inderdaad in een vroeger slachthuis! In de periode 1997-2003 heb ik als ‘roadie’ gewerkt bij de band Chakra. Dat waren jongens uit Aalsmeer en Uithoorn. Enorm vette muziek, rock, ook breakdownmuziek en met instrumenten als didgeridoo. Ik was echt oprecht fan en was er altijd bij met touren. Zo rolde ik daarin. Mooie periode, we deden podia als Paradiso, Melkweg en nog veel meer clubs aan. Elke week op pad, we waren goed bevriend en het was heel gemoedelijk.”

In de jaren daarna bleef je – ondanks dat je er niet je werk van maakte – met muziek bezig?

“Klopt. Samen met een goede vriend uit de hbo-tijd, Martijn van de Water, richtte ik de Facebookpagina ‘Bandledengezocht.nl’ op. Een speciale pagina waarop muzikanten elkaar kunnen vinden, of je nu op zoek bent naar een band of juist naar een bandlid. Martijn, die overigens wel de muziek ingegaan is met zijn band ‘Capstone’, is beheerder, ik de moderator. Houdt in dat ik het contact ben van de mensen die zich aanmelden. Het is allemaal op basis van vrijwilligheid. De pagina heeft geen winstoogmerk, is niet commercieel. Wat wel leuk was is dat de aftrap van ‘Bandledengezocht.nl’ op 3FM plaatsvond met een heuse ‘pitch’, dat was wel cool. Nu 8 jaar geleden. Inmiddels heeft de pagina ruim 8000 leden!”

Schoolband ‘Collegeblok’, foto aangeleverd.