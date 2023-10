Music in the Air (21): Stef Daemen

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – De jongste geïnterviewde in deze rubriek is Stef Daemen. Met zijn 3 jaar is Stef al bezig met muziek. Dat komt natuurlijk ook door zijn moeder, Esther Sparnaaij, die een vaste radioshow op donderdagavond heeft bij Radio Aalsmeer. De hoofdmoot van haar programma bestaat uit interviews met gasten uit Aalsmeer, maar muziek is ook altijd een vast item. Esther is gek op haar zoontje en samen zijn ze best vaak met muziek bezig. Zingen in de auto bijvoorbeeld of thuis (in Leiderdorp) lekker dansen en bewegen op liedjes waar je blij van wordt, want daar houdt Stef van.

Muziek, zingen en dansen: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Muziekscholen spelen daaropin en ook de Hersenstichting is lovend: ‘Muziek maakt je kind slimmer.’ Dus naast het leuke heeft muziek maken ook een positief effect op de intelligentie en sociale vaardigheden kinderen. Daarnaast stimuleert het zijn eigen muzikaliteit. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Nog even iets wetenschappelijks: Tijdens het muziek maken doet de peuter steeds een beroep op zijn hersenen. Muziek heeft namelijk invloed op beide hersenhelften. De ene helft hangt vooral samen met gevoel, terwijl de andere meer gericht is op het denken. Deze worden aan elkaar gekoppeld, wat de muzikaliteit van de peuter ontwikkelt. Nou, Stef, je bent goed bezig!

Van welke muziek word jij vrolijk?

“Ik word blij van liedjes die je goed kunt leren en mee kunt zingen. Zoals ‘Hokie Pokie’, ‘Papegaaitje leef je nog’ en ‘Smakelijk eten’.” Het is een echte ‘evergreen’, Papegaaitje leef je nog? Het kinderliedje overspant vele decennia (wie zong het vroeger niet?) en stamt zelfs al uit de 19e eeuw! Wikipedia leert ons dat het eigenlijk helemaal niet zo vrolijk begint… ‘Papegaai is ziek – en hij moet sterven – geef hem appelmoes – al van conserven’. Gelukkig eindigt het goed en het tweede couplet is juist heel vrolijk: ‘Papegaaitje leef je nog – Ieja deeja – Ja, meneer ik ben er nog – Ieja deeja. Het kinderliedje wordt ook wel als klapliedje omschreven maar een ding is zeker: je wordt er inderdaad vrolijk van!

Wat is jouw lievelingsmuziek?

“Juf Roos en de liedjes van Sesamstraat vind ik erg leuk, meestal luister ik die met mijn mama in de auto. Van mijn lievelingsliedje hebben we ook een boekje: Aadje Piraatje.” Programma’s als Sesamstraat zijn doorspekt met liedjes en teksten voor kinderen en is onverminderd populair. In 1976 werd het van oorsprong Amerikaanse educatieve kinderprogramma voor het eerst uitgezonden. Acteurs als Aart Staartjes, Lex Goudsmid en Gerda Havertong zijn er bekend of misschien wel beroemd mee geworden. Nog altijd is het kinderprogramma op tv te vinden (NPO3/Zappelin) maar sinds 2019 worden geen nieuwe afleveringen meer gemaakt.



Zou je zelf ook muziek willen maken?

Niet geheel onverwacht, getuige de foto, zegt Stef: “Ja, met de fluit!” Hoewel zijn moeder via de radio met muziek bezig is, uitzoeken voor de uitzending, af- en aankondigen van de uitvoerende artiest vindt Stef het maar zo zo, althans: hij zegt niet dat hij in de voetsporen van mamma treedt. “Ik wil nog wel een keertje mee naar de radio, maar later wil ik muziek maken met een gitaar!” Dat wordt nog wat, gierende gitaren thuis… Gelukkig is het voorlopig nog vrij rustig thuis met een blokfluit en meezingen met vrolijke kinderliedjes!

Foto Esther Sparnaaij.