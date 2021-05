Museumwinkel Flower Art Museum open

Aalsmeer – Het Flower Art Museum is gevestigd in de voormalige pompkelder tegenover de Watertoren, aan de Kudelstaartseweg 1.

Op dit moment is het museum gesloten vanwege de lockdown, maar wie snakt naar cultuur nodigt het museum uit om op vrijdag- of zaterdagmiddag gratis een bezoek te brengen aan de museumwinkel met uitgebreide en verantwoorde aanlooproute. Reserveren is wel een vereiste en dit kan via www.flowerartmuseum.nl/reserveer.

Langs fietsen of wandelen is overigens ook de moeite waard: De tuin op de pompkelder is schitterend en wordt steeds mooier. Vrijwilligers zijn hard aan het werk om het ‘dak’ en het terrein een nog groenere en kunstzinnigere aankleding te geven.

En kijk vooral ook even richting het parkeerterrein (naar beneden) en bewonder de twintig meter lange Wall of Flowers, bestaande uit meer dan 34.000 afbeeldingen en gemaakt door Alex Prooper.