Mijdrecht – Donderdagmiddag jl. is er op de N201 bij Mijdrecht een motorrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. De auto reed vanaf de Eerste Zijweg de N201 op en heeft de motorrijder niet gezien of verkeerd ingeschat. De motorrijder kon een aanrijding niet meer voorkomen en boorde zich in de zijkant van de personenauto. Een vrachtwagen die achter de motorrijder reed kon door hard te remmen voorkomen dat hij er ook op reed. De motorrijder is naar een ziekenhuis vervoerd.