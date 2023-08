Monumentendagen in Huis Leyduin

Vogelenzang – Tijdens de Open Monumentdagen op 9 en 10 september is Huis Leyduin, dat in beheer is bij Landschap Noord-Holland, voor een select gezelschap te bezoeken. Het huidige huis Leyduin bestaat ruim 100 jaar. In al die jaren is het maar achttien jaar bewoond geweest zoals het bij de bouw bedoeld was: als woonhuis van een welgestelde familie.

Gidsen vertellen op de Open Monumentendagen over de bewoners en hun interessante geschiedenissen. Zij doen dat in het huis, beginnend met een korte lezing met oude foto’s. De rondleidingen zijn op zaterdag 9 en zondag 10 september om 10.00, 12.00 en 14.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer een uur. De rondleidingen zijn in het kader van Open Monumentendag gratis, maar er is geen algemene vrije toegang.

Aanmelden is verplicht en kan via www.gaatumee.nl. Adres: Buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4 in Vogelenzang Het is niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten.