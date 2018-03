Monsterrit van Bromfiets Genootschap volgeboekt!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 17 maart vond de inschrijving plaats voor de eerste activiteit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Joost, Jan, Dirk en Kim van het ABG hebben voor in de lente- en de zomerperiode weer en aantal leuke ritten uitgestippeld voor de eigenaren van nostalgische bromfietsen. De eerste rit is een monstertocht van liefst 120 kilometer richting Durgerdam, Marken, Monnickendam en de Zaanse Schans en deze vindt plaats op zondag 15 april.

Wie deel wilde nemen aan de Monstertocht moest snel zijn met inschrijven, want omdat het een behoorlijk lange rit wordt, is besloten het aantal deelnemers beperkt te houden. De bromfietsrijders werd voor aanvang verteld dat het tempo van deze rit wat hoger zal komen te liggen dan tijdens de reguliere tochten.

Dit bleek geen reden voor een groot aantal brommerrijders te zijn om niet deel te nemen. Juist willen zij deze uitdaging aangaan en in groten getale stapten zij om vijf uur precies in de middag café Joppe in de Weteringstraat binnen om verzekerd te zijn van deelname. Wie nog twijfelde aan deelname heeft pech, de inschrijving is gesloten. Binnen een uurtje was de Monstertocht volgeboekt!