Mijdrecht – Filmhuis Mijdrecht draait 20 november om 20.00 uur in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht de film ‘Monsieur Aznavour’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

De film vertelt het meeslepende verhaal van de legendarische Franse zanger Charles Aznavour. Geboren in een arm gezin van Armeense immigranten, werd hem verteld dat hij het nooit zou maken. Met zijn unieke stem, kleine postuur en enorme doorzettingsvermogen vocht hij voor zijn plek. Uiteindelijk groeide Aznavour, tegen alle verwachtingen in, uit tot een van de grootste chansonniers ter wereld. Hij schreef talloze onvergetelijke liedjes zoals ‘She’ en ‘La Bohème’, waarmee hij de harten van miljoenen mensen veroverde.

Deze film is een inspirerend portret van een man die zijn dromen najoeg en een onuitwisbare stempel op de muziekgeschiedenis drukte. Een verhaal over talent, ambitie en de moed om nooit op te geven. De film laat zien hoe een buitenstaander met een onwrikbaar geloof in zichzelf een wereldster kon worden.

Op de foto: ‘Monsieur Aznavour’ in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.