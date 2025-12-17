Monique Prins naar Seniorenpartij DRV

De Ronde Venen – Monique Prins, voorheen raadslid van PvdA/GroenLinks, heeft besloten per direct over te stappen naar de Seniorenpartij DRV. Zij heeft zich donderdag 11 december tijdens de raadsvergadering al aangesloten bij de fractie van de Seniorenpartij DRV.

De beweegredenen van Monique om uit de fractie van PvdA/GroenLinks te stappen: “De insteek en de uitvoering van het fractiebeleid sluiten niet meer aan bij de wijze waarop ik mij als volksvertegenwoordiger voor de gemeente wil inzetten. Gezien de toename van het aantal ouderen en toekomstige ouderen onder onze inwoners en de daarbij veranderende behoefte aan voorzieningen en woonfuncties, wil ik mij specifiek inzetten voor de oudere generatie binnen onze gemeente.”

Fractievoorzitter, Marja Becker gaf aan heel blij te zijn met deze onverwachte steun voor de Seniorenpartij. “Wij zijn al lange tijd op zoek naar versterking van onze fractie, zeker met het oog op de komende verkiezingen maart 2026. Monique heeft een sociaal hart en wil zich samen met ons inspannen voor de belangen van alle inwoners in De Ronde Venen, maar met name voor senioren.”

Op de foto: Monique Prins. Foto: aangeleverd.