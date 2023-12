Monique Hoffmans exposeert bij gezondheidscentrum Croonstadt

Mijdrecht – Van 4 januari t/m 5 maart exposeert Monique Hoffmans in gezondheidscentrum Croonstadt. Monique is al meer dan 20 jaar lid van Atelier de Kromme Mijdrecht. Ze krijgt hier van verschillende docenten les. Zelf heeft ze ook les gegeven. Naast haar opdrachten is Monique ook actief met het samen tekenen en schilderen, zowel individueel als met een groep.

Monique heeft de Grafische MTS en de Vrije Kunstacademie Leuwenburgh in Amsterdam gevolgd. Na het gebruik van vele mediums door de jaren heen, vindt zij nu haar passie in het werken met pastel, zowel in krijt als met potloden. Haar kracht zit in haar geduld. Monique werkt ook in opdracht, u kunt hiervoor contact opnemen met haar via haar e-mailadres: hoffmanskunst@gmail.com.