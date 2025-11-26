Moestuin tegen klimaatstress en voor voedselbewustzijn

Wilnis – Terwijl de winter zich aandient en tuinen in rust verkeren, groeit bij veel mensen de wens om zelf groenten te kweken. Niet alleen om vers en gezond te eten, maar ook om een bijdrage te leveren aan een duurzamere leefomgeving. Toch blijkt de eerste stap vaak het lastigst: hoe begin je eigenlijk een moestuin?

Dinsdag 2 december geeft Charlotte Verhoeve, bekend als De Moestuin Juf, in De Woudreus in Wilnis een lezing die deze drempel wil verlagen. Haar boodschap: een moestuin hoeft geen hectare groot te zijn. Een paar bakken op het balkon of een bescheiden stukje grond in de achtertuin volstaat om in het vroege voorjaar te starten.

De bijeenkomst gaat verder dan praktische tips over bodemkwaliteit, meststoffen en gereedschap. Verhoeve plaatst het moestuinieren in een bredere context: moestuinen koelen de omgeving, verbeteren de wateropname bij hevige regenval en stimuleren biodiversiteit. In tijden van klimaatstress en stijgende voedselprijzen is dat geen detail, maar een argument om zelf aan de slag te gaan.

Charlotte Verhoeve heeft al talloze kinderen en volwassenen geïnspireerd om hun eigen groenten te telen. Haar lezing begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis, maar aanmelden via www.dewoudreus.nl/activiteiten is gewenst.

Op de foto: Charlotte Verhoeve, bekend als De Moestuin Juf. Foto: aangeleverd.