Moestuin bij Spoorlijnpad vernield: Iets gezien?

Aalsmeer – Na jaren op de wachtlijst te hebben gestaan hebben Yvonne en Jan de Bruin nu eindelijk hun eigen moestuin. De afgelopen drie weken is het echtpaar veel bezig geweest om de moestuin op te knappen: snoeien, bedden maken, boompjes en struiken planten poten, enz. Veel voorbijgangers maakten een praatje met de twee om te zeggen dat ze blij waren dat de tuin eindelijk opgeknapt werd. Yvonne en Jan waren zelf ook erg blij met het resultaat.

Afgelopen maandagavond fietste Jan in de avond langs de moestuin en zag tot zijn verbazing en verdriet dat het toegangshek deels kapotgetrapt is, de fruitbomen in de sloot liggen, bedden vertrapt zijn en het tuingereedschap weg is of in de sloot ligt. “Dit aanzicht maakte ons verdrietig en boos, waarom is dit nou nodig”, vraagt het echtpaar zich af.

Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie, maar Yvonne en Jan hopen ook op meer informatie van inwoners. De moestuin bevindt zich langs het Spoorlijnpad, tussen de Mendelstraat en de Zwarteweg. Heeft u/jij wat gezien of gehoord op maandavond 17 oktober tussen 16.30 en 19.30 uur? Neem dan contact op per email: jbdebruin1980@gmail.com