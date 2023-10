Modehuis Blok bestaat viert 85 jarig bestaan￼

Uithoorn – Deze week is het feest bij Modehuis Blok aan het Amstelplein, want het bedrijf bestaat 85 jaar. Dit is ook te zien in de etalages waar oude en nieuwe foto’s tussen de paspoppen te bekijken zijn. Om het 85-jarige bestaan te vieren zijn er komende week elke dag feestelijke activiteiten en is er een speciaal jubileumboek uitgegeven over de geschiedenis van het familiebedrijf Blok. “Dit is het eerste jaar dat de oprichtster Anna Blok niet meer bij een jubileum is”, vertelt kleindochter en huidige directeur Anne Marije Sparnaaij. “Het was interessant om de archieven in te duiken en bijzonder om terug de geschiedenis in te gaan. In het boek staat bijvoorbeeld een interview met mijn oma. Zij was zelfstandig toen ze Blok oprichtte, maar toen ze met mijn opa trouwde, mocht ze niet meer zelf beslissen. Ze had zijn handtekening nodig om een uitbreiding goed te keuren. Samen met de burgemeester heeft ze een cognacje gedronken en een plannetje gesmeed.” Het modehuis heeft op diverse locaties in Uithoorn gezeten. Het begon op het Marktplein, verhuisde naar de Dorpsstraat waar voorheen de bibliotheek zat, ging naar winkelcentrum ZIjdelwaard en van de Boerlagelaan naar winkelcentrum Amstelplein. Daarnaast is er al jaren een vestiging op het Gelderlandplein. De collectie van toen is nu ondenkbaar: kousen, garen en band, Gabardine mantels, Vliscostoffen en matrozenpakjes. Nu staat Modehuis Blok wijd en zijd bekend om zijn kwaliteit, vakkennis en oprechte aandacht voor de klant. Maandagochtend was de aftrap van de feestweek en gaf Anne Marije een presentatie over de geschiedenis aan 35 gasten van de Zonnebloem afdeling De Hoef en Wilnis. Vanaf vandaag tot en met zaterdag zijn er leuke activiteiten in de winkel aan het Amstelplein en wordt elke bezoeker verwelkomd met gebak. Voor alle klanten ligt het prachtige jubileumboek klaar bij de kassa.

Tijdens deze feestweek is er van alles te beleven.

Woensdag 11 oktober: Make up bar – nagelstyliste Mariska verzorgt deze dag een mooie gellak op uw nagels, passend bij uw nieuwe herfstoutfit. Ze is aanwezig tussen 11.00 en 16.00uur. Family fotoshoot: onze huisfotograaf Pascal verzorgt deze dag een leuke familie fotoshoot! Komt gerust met uw partner, kind, moeder/vader, vriend of vriendin of andere dierbare en wij maken een hele leuke foto van u als blijvende herinnering. U kunt spontaan langskomen of als u verzekerd wilt zijn van een plekje reserveer dan van te voren (klantenservice@modehuisblok.nl) (10.00 – 15.00 uur) Brambam : karikaturist Bram loopt deze dag in onze winkel rond en maakt van u de mooiste karikatuur. Een mooi cadeau om weg te geven of zelf aan de muur te hangen. (11.00 – 15.00 uur) Le Mar & More : stand met handgemaakte unieke accessoires uit Afrika met een leuke kortingsactie. www.lemarandmore.nl (hele dag)



Donderdag 12 oktober: Make up bar: Make up styliste Marijke verzorgt deze dag (aanwezig tussen 11.00 en 16.00 uur) een make up en haar touch up en voorziet u van de nodige adviezen. Personaliseer uw item – kom gezellig langs en kalligraaf Renske personaliseert (aanwezig tussen 11.00 en 15.30 uur) een mooie canvas tas of kaars (u mag zelf kiezen) voor u!

Vrijdag 13 oktober: Cambio ‘prik je prijs’ – Prikt u dé cadeau ballon er tussen uit? Maak kans om een Cambio broek te winnen. (aanwezig tussen 10.00 en 17.00 uur) Charlie V sieraden – helemaal trendy deze leuke donut edelsteen oorbellen in alle kleuren van de regenboog. U kunt deze dag zelf u oorbellen samenstellen en maakt ook kans op donut edelsteentje. Uiteraard mogen echte donuts niet ontbreken! www.charliev.com (aanwezig tussen 10.30 en 16.00 uur)

Zaterdag 14 oktober: Lisa Marie boutique – ontwerpster van unieke zoetwaterparel, edel- en natuurteen sieraden.Maakt ter plaatse voor u een ontwerp en neemt uit haar collectie veel toffe voorbeelden mee. www.lisa-marieboutique.com (aanwezig tussen 11.00 en 16.00 uur)