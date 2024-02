Uithoorn – De 27-jarige Madelon Lanting heeft meegedaan aan Miss Beauty of Noord-Holland. Zij werd gescout via Instagram en heeft zich aangemeld voor de castingdag. De castingdag bestond uit een voorstelronde, een bikinironde en een Engelse ronde. “Het was allemaal best spannend, maar vooral superleuk”, vertelt Madelon. “Van mijn categorie, de Beauty’s, mochten er 21 meiden door naar de finale.”

Richting de finale krijgen ze verschillende trainingsdagen, waarin ze leren hoe ze op de catwalk moest lopen en poseren, hoe ze zichzelf het beste kunnen presenteren en wat hun talenten en verbeterpunten zijn. “Het is ook leuk om alle andere meiden te leren kennen. Iedereen is heel supportive naar elkaar toe.”

Als finalisten van Miss Beauty & Teen of Noord-Holland hebben zij een eigen advocacy, een maatschappelijk probleem waarvoor zij zich willen inzetten. “Ik wil meer bewustwording creëren over de fast fashion industrie en mensen inspireren om duurzamer met hun kleding om te gaan. Het gaat dus niet alleen om de looks, maar ook om wie je van binnen bent, persoonlijke groei en het creëren van bewustwording over een maatschappelijk probleem.”

Finale

Miss Beauty of Noord-Holland is onderdeel van Miss Beauty of the Netherlands; de grootste missverkiezing van Nederland. De verkiezing bestaat uit 12 provinciale voorverkiezingen, waarin meiden strijden om de titel Miss Beauty (19 t/m 27 jaar) of Miss Teen (15 t/m 18 jaar). De meiden die deze titel winnen mogen vervolgens door naar de landelijke finale, waar twee meiden zullen worden gekroond tot Miss Beauty en Miss Teen of the Netherlands. Miss Beauty of the Netherlands mag vervolgens strijden voor de titel Miss Earth, miss Teen doet dit voor de titel Miss Teen International.

Op 10 maart is de finale, tot 9 maart kan er op Madelon gestemd worden, via deze link: https://missbeautynetherlands.com/product/beauty-madelon. Eén stem kost € 1,25. Twintig procent hiervan gaat naar de Linda foundation, deze stichting zet zich in voor gezinnen die in armoede leven.