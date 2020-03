Miranda’s Moment: Hufterigheid ten top…

Aalsmeer – Mijn hardwerkende hubbie appte me net: “Maak zoiets geks mee…” Dus ik bel hem meteen even terug. Watskebeurd? Welnu, hij is met een dakklus bezig in de Hortensialaan en heeft zijn bus geparkeerd naast het huis. De achterdeur staat open, want vanaf het balkon heeft hij daar zicht op, dus wat kan hem gebeuren.

Nou dit: Staat er een gozer te dralen voor die bus en hij heeft Tino niet gezien. Gelukkig zag Tino hém wel en hij klautert zachtjes zijn laddertje af om te zien wat die vent staat te doen. En je raadt het al, hij heeft al een slijptol en een koffer met gereedschap in zijn handen.. Wat een vuile klootzak! De brutaliteit! “En? Heb je hem op zijn bek geslagen?”, vraag ik direct. Ja sorry hoor, dat kwam meteen in me op..

Maar nee, hubbie was te verbouwereerd om dat te doen en op hetzelfde moment loopt er een vrouw met kinderwagen voorbij, dus ook dat weerhield hem. De Pool (ja mensen, ik heb het niet verzonnen, dit zijn de feiten) gaat er als een haas vandoor en manlief rent hem achterna. Geluk bij een ongeluk, de vierkante Oostblokker loopt linea recta in de armen van handhaving. Meestal wil je die gasten niet zien in Aalsmeer, maar in dit geval konden ze de dief in de boeien (dat zijn tegenwoordig niet meer dan ordinaire Tie-rips, maar dat terzijde) slaan.

“Gelukkig heeft u hem niet geslagen, meneer, want dan was u fout geweest.” Wisten de surrogaat-politieagenten nog uit te brengen. Tja, en de dader, die zal al wel weer vrij rondlopen. Het is namelijk inmiddels alweer een paar uur geleden..

Hardwerkende bouwvakkers in Aalsmeer; wees gewaarschuwd. Bedrijfsbus op slot, ook al ben je er een paar meter vandaan aan het werk. Dit soort gasten houden geen rekening met welk virus dan ook, want ze hebben geen geweten.

Miranda Gommans