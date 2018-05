Minister: Tot 2020 geen groei vliegverkeer

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 15 mei heeft de Tweede Kamer gedebatteerd met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de verdere ontwikkeling van Schiphol. In dit debat is gesproken of de groei van het vliegverkeer op Schiphol mogelijk voor 2020 al boven het aantal van 500.000 uit zou mogen stijgen.

De gemeente Aalsmeer is blij met de bevestiging van de minister dat aan het aantal van 500.000 vluchten tot 2020 niet getornd wordt. Ook zonder verdere groei staat de leefbaarheid in grote delen van Aalsmeer al zwaar onder druk.

De afgelopen jaren is het vliegverkeer boven Aalsmeer buiten-proportioneel gegroeid. Voor veel inwoners is de grens bereikt van wat zij nog draaglijk vinden. De gemeente heeft daarom ook aan de politiek gevraagd de nodige zorgvuldigheid te betrachten, ook als het om besluitvorming over de toekomst van de luchthaven in relatie tot haar omgeving gaat.

Want dat er in Aalsmeer allang geen sprake meer is van balans is wel duidelijk. “Het vliegverkeer heeft grote impact op het dagelijks leven van onze inwoners en de vitaliteit van onze gemeente”, aldus het college.