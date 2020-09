Minder inbraken tijdens corona in Noord-Holland

Aalsmeer – Van maart tot en met augustus 2020 werd er in Nederland per 10.000 huishoudens gemiddeld 24,4 keer ingebroken in woning en schuren. Dit is een daling van 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de provincie Noord-Holland is de daling sterker: 21,3 procent. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van de meest recente politiedata.

Afname Noord-Holland

In de periode maart tot en met augustus 2020 werd er in Noord-Holland gemiddeld 25,8 keer per 10.000 huishoudens ingebroken. Dit is een afname van 21,3 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In Aalsmeer is het aantal inbraken gedaald met 5,3 procent.

Opmerkelijk

Binnen de provincie vonden per 10.000 huishoudens de meeste inbraken plaats in Bloemendaal (48,3), Gooise Meren (41,4) en Laren (40,4). De gemeenten waar per 10.000 huishoudens juist het minst vaak werd ingebroken zijn Texel (1,6), Edam-Volendam (4,7) en Castricum (7,7).

Van alle Noord-Hollandse gemeenten daalde het aantal geregistreerde inbraakincidenten tijdens corona het hardst in de gemeente Texel (1,6 inbraken per 10.000 huishoudens, -80 procent). Vorig jaar lag het aantal inbraakincidenten nog op 7,8 per 10.000 huishoudens.

De gemeente Uitgeest heeft dit jaar relatief gezien juist de hoogste stijging in het aantal inbraken (+133,3 procent): van gemiddeld 10,7 inbraken naar 24,9 inbraken per 10.000 huishoudens.

Bron: Independer