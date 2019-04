Mike Multi Foundation steunt Imke en Larissa

Aalsmeer – Imke Brommer en Larissa Klaassen doen samen aan paracycling, fietsen voor mensen met een handicap. Larissa is vrijwel blind en heeft als ‘stoker’ de ziende ‘piloot’ Imke nodig voor het stuurwerk. Het duo heeft zich gespecialiseerd in (sprint)wedstrijden op de baan. Sinds de zomer van 2018 wonen beide meiden in Apeldoorn om de komende twee jaar het zware trainingsprogramma te volgen ter voorbereiding op de Paralympics van 2020 in Tokio.

Larissa beoefent sinds 2014 de wielersport. Ze heeft al vele prijzen gewonnen. Met haar vorige piloot werd ze in 2014 Nederlands kampioen op beide sprintafstanden en in 2015 kampioen op de kilometer tijdrit. In 2016 Italië wereldkampioen op de kilometer tijdrit. Ook heeft ze, met haar vorige piloot, zilver gehaald op de Paralympcs in Rio de Janeiro en gaat nu voor goud in Tokio met Imke.

De uit Kudelstaart afkomstige Imke doet de opleiding HBO commerciële economie aan de Johan Cruyff University. Ze heeft op hoog niveau geschaatst en is in de april 2017 volledig overgestapt naar het baanwielrennen. Ze is opgenomen in de Nationale Talentenselectie. Sinds maart 2018 is zij de vaste piloot van Larissa.

De Mike Multi Foundation zal de meiden een financieel steuntje in de rug geven, er is veel geld nodig voor het beleggen van trainingskampen en het meedoen aan wedstrijden, maar ook zal de Foundation een aantal kleding stukken sponsoren. Op die manier hoopt MMF bij te dragen aan een succesvolle Paralympics voor deze meiden.