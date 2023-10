Mijdrechtse markt deelt tasjes uit

Regio – Elke donderdag is er in Mijdrecht een reuze gezellige markt te vinden in het dorpscentrum voor het gemeentehuis. De mark is een echte publiekstrekker en niet alleen voor De Ronde Venen, maar zeker ook voor Uithoorn. Iedere week weer merken de marktkooplieden dat er meer klanten komen uit Uithoorn. Niet zo gek, want gezelligheid, sfeer, service en klantvriendelijkheid staat bij de Mijdrechtse mark hoog ik het vaandel. Wat ook regelmatig een extra publiekstrekker is, zijn de diverse acties. Live muziek, een heerlijk hapje, een loterij, iedere keer weer iets nieuws.

Deze week ontvangt iedere klant een originele markttas gratis (zie foto). Kortom het kan weer niet op daar in Mijdrecht. Let wel op: iedere klant krijgt er één en helaas op = op.