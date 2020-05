Mijdrecht Tennist klaar voor jeugd introductietraining

Toen de overheid bekend maakte, dat kinderen t/m 12 jaar en jongeren 13 t/m 18 jaar weer samen mogen buiten trainen onder begeleiding, hebben tennisverenigingen T.V. De Ronde Vener, T.V. Mijdrecht en tennisschool CTO een samenwerking gestart: Mijdrecht Tennist. “We geven graag gehoor aan de oproep van de premier om ook activiteiten te organiseren voor niet-leden”, aldus Gerben Dijkstra, voorzitter van T.V. De Ronde Vener. “We kunnen ons zo goed voorstellen dat jeugd graag weer wil sporten. We hebben prachtige tennislocaties waar we ze kunnen ontvangen.” Pim Limburg, voorzitter T.V. Mijdrecht, vult aan: “Tennis is een leuke, interactieve sport met een laag risicoprofiel. We faciliteren met plezier de mogelijkheid voor kinderen en jongeren om samen weer buiten actief te kunnen zijn.”

In het weekend van 8 t/m 10 mei wordt een introductie trainingsweekend georganiseerd. Elke dag krijgt de jeugd 1 uur les. Er wordt getraind in kleine groepjes binnen de geldende NOC*NSF, KNLTB en RIVM richtlijnen. Kinderen tot en met 18 jaar kunnen meedoen voor €15 p.p. zonder enige verplichting. Meld je wel aan van te voren, het inschrijfformulier vind je op www.tvm-mijdrecht.nl en www.tvdrv.nl.