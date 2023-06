Midzomeravond-festival met Tavenu en De Blaaskaken￼

De Kwakel – Tijdens het 22ste midzomeravond-festival in op zaterdagavond 17 juni zorgt zowel Tavenu als Feestkapel De Blaaskaken voor een feestje in De Kwakel. Het orkest van Tavenu en de steelband zullen voor gezellige muziek zorgen om iedereen in een feeststemming te brengen. De dansgroep van Jazz & Showballet Nicole zal weer optreden en Feestkapel de Blaaskaken uit Boskoop zal voorop lopen in de polonaise. Het midzomeravond-festival 2023 wordt gehouden op het kerkplein, Kwakelsepad 4 in De Kwakel, in verband met de renovatie van het centrum. Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets, omdat de parkeerruimte beperkt is. Aanvang 20.00 uur en zoals altijd is de toegang gratis.