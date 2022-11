Michiel van Ginkel nieuwe CEO Koninklijke Hilverda Groep

Aalsmeer – Per 1 december wordt dr. Michiel F. van Ginkel de nieuwe CEO van de in Aalsmeer gevestigde Koninklijke Hilverda Groep. Hij volgt daarmee de huidige directeur Jan Hilverda (70) op, die na ruim 45 jaar aan het bedrijf verbonden te zijn geweest, zijn werkzaamheden aan het einde van dit jaar zal beëindigen.

De 58-jarige Van Ginkel heeft een brede ervaring in zowel de corporate wereld als in het familiebedrijf, met name in de food sector. Zo is hij in diverse marketing- en managementfuncties werkzaam geweest bij onder andere The H.J. Heinz Company, het conservenbedrijf Hak en de telerscoöperatie Koninklijke ZON. Momenteel heeft hij diverse toezichthoudende rollen en verricht hij managementadvies.

De Koninklijke Hilverda Groep staat aan de basis van veel wat bloeit en groeit in de huiskamer en tuin. Als familiebedrijf is de KHG sinds 1909 actief in de veredeling en vermeerdering van siergewassen. Het bedrijf is uitgegroeid tot een internationale organisatie van leidende veredelings- en vermeerderingsbedrijven in de sierteeltsector met vestigingen in Nederland, Kenia, Colombia en India. Het vermogen om innovatie en pioniersdrift in te bedden in doordacht ondernemerschap is de hartslag geworden van een familiebedrijf. Bezoek voor meer informatie de website www.royalhilverdagroep.nl.

Foto: Jan Hilverda (links) en Michiel van Ginkel (eigen foto Hilverda Groep).