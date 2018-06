Amstelland – Liëla Rigter komt naar de Bibliotheek Stadsplein voor de leerzame en fantasierijke kindervoorstelling ‘Mevrouw Groen en de plastic soep’. Een voorstelling voor iedereen maar in het bijzonder voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.

Mee op reis

In de oceanen dobbert een grote brei van plastic, ook wel bekend als de plastic soep. Die plastic soep troep is inmiddels al 34 keer zo groot als Nederland. De voorstelling Mevrouw Groen gaat over het genieten van de natuur, het horen van de vogels, het zien van kleuren, en de sensatie van het bellenblazen. Mevrouw Groen neemt de kinderen mee op reis over land en door zee. Kinderen mogen meehelpen om samen de troep van de plastic soep op te ruimen. Een leuke en leerzame voorstelling. Liëla Rigter bedacht het concept en speelt mevrouw Groen.



Praktische informatie

Kindervoorstelling: Mevrouw Groen en de plastic soep op zondag 10 juni van 11.30 tot 12.15 uur. Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Leeftijd 6 t/m 8 jaar. Kaartjes via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in één van de Amstelland Bibliotheken. Kosten: €4 (leden), €8 (niet-leden).