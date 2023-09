Mevrouw Arnoldus “100 jaar in goede en slechte tijden”￼

Uithoorn – Beneden in de ontmoetingsruimte van het Hoge Heem zit een prachtige, vitale en goed geklede vrouw van 100 jaar te wachten op de komst van burgemeester Pieter Heiliegers. Bij binnenkomst feliciteert de burgemeester haar met speciale Uithoornse chocola en bloemen. Bij de vraag hoe heeft u de 100 jaar doorgemaakt, geeft mevrouw het praktische antwoord: “In goede en slechte tijden”. De oorlog komt in het gesprek zeker voorbij. De bombardementen in Den Haag waren letterlijk boven haar hoofd. Dit waren toch echt wel de slechte tijden. De goede tijden zijn de geboorte van haar kinderen, haar gezinsleven. De gezelligheid van bij elkaar zijn. Bij elkaar komen doen ze nog steeds. Haar zoon en schoondochter wonen heel dichtbij en bezoeken haar regelmatig. Ze heeft daar veel steun aan. Haar schoondochter ziet ze nog vaker als haar zoon, want zij is vrijwilliger bij het Hoge Heem. Al 32 jaar. Mevrouw Arnoldus – Weltevreden was vroeger erg sportief. Ze is in haar jeugd kampioen hardlopen van de provincies Groningen en Drenthe geworden. Nu is ze nog steeds sportief, ze sjoelt nog heel fanatiek. Ook doet ze graag bloemschikken en geniet ze van de koffiemomenten in het Hoge Heem. Na het bezoek van de burgemeester gaat de feestelijke dag nog verder. Met de hele familie inclusief klein- en achterkleinkinderen gaan ze heerlijk buiten de deur uiteten.