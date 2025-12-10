Met Rob Mostert terug naar de bakermat van de blues

Abcoude – De Rob Mostert Hammond Group neemt het publiek zaterdag 20 december om 20.15 uur mee naar het zinderende zuiden van de Verenigde Staten. In Theater Piet Mondriaan klinkt dan Memphis Blues & Soul, een voorstelling die teruggrijpt naar de roots van de Amerikaanse muziekcultuur.

Fundament

Memphis, Tennessee: de stad waar blues en soul hun fundament vonden. Hier opende BB King zijn eigen club aan de beroemde Beale Street, predikte Al Green soul in zijn gospelkerk en staat Graceland, het paleis van Elvis Presley. Ook de Gibson Guitar Factory en Sun Records – de legendarische studio waar Elvis zijn eerste single inzong en waar iconen als Johnny Cash, Roy Orbison en Jerry Lee Lewis hun klassiekers opnamen – behoren tot de rijke muzikale historie van Memphis.

Op blote voeten

Die geschiedenis inspireerde Rob Mostert en zijn Hammond Group tot een nieuwe voorstelling. “Het warme onthaal, de gebouwen, de vibe, de historie en vooral het intense gevoel waarmee musici daar spelen, maakten diepe indruk”, vertelt Mostert. Het resultaat is een show, waarin het Hammond B3-orgel centraal staat, bespeeld door Mostert zelf; op blote voeten, zoals altijd.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: De Rob Mostert Hammond Group. Foto: aangeleverd.